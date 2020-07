Scuola: Vacca (M5s), mentre si lavora per rientro sindacati remano in direzione opposta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre da Nord a Sud si lavora senza sosta per il rientro a scuola con l'inizio del nuovo anno scolastico, i sindacati remano in direzione opposta muovendo critiche alle quali non segue alcuna proposta: il Movimento 5 Stelle e la ministra Lucia Azzolina stanno dando il massimo per riportare studentesse e studenti a scuola in sicurezza, anche per restituire alle famiglie un po' di normalità dopo mesi di fatica e sacrifici. Così in una nota Gianluca Vacca, capogruppo del Movimento 5 Stelle in commissione Cultura alla Camera. “Uno sforzo collettivo che vede protagonisti i dirigenti, la comunità scolastica e il ministero dell'Istruzione in tutte le sue articolazioni, un cantiere che grazie alle risorse stanziate e a quelle in arrivo porterà un sensibile incremento di personale e un'importante innovazione di spazi e didattica: è davvero incomprensibile che qualcuno non voglia che si raggiunga un risultato che porterà giovamento a studenti, famiglie e a tutta la comunità scolastica”, ha detto, aggiungendo che evidentemente non sono questi gli interessi prioritari di chi sta facendo polemica. (Com)