Roma: Giannini (Lega), davanti a Celio per denunciare operato Pd e M5s su coronavirus

- La lotta al Covid da parte del nostro governo e della nostra Regione "sta assumendo contorni grotteschi che presto ricadranno sulla pelle dei nostri connazionali. E mentre in Italia risale l'indice del contagio arrivando a 1,01, non va meglio nel Lazio con l'1,23 dietro solo a Veneto e Lombardia. Cosa stanno facendo Conte e Zingaretti per impedire questo? Se l'Rt è di nuovo fuori dai limiti, lo dobbiamo esclusivamente ai 5 Stelle e al Pd per via dei cosiddetti casi di importazione, persone positive arrivate da noi da paesi a rischio". È quanto dichiara in una nota Daniele Giannini, consigliere regionale della Lega, membro della commissione Sanità, che oggi si è recato davanti al Policlinico militare del Celio per esprimere "piena indignazione contro il governo per l'aumento scriteriato degli sbarchi e la conseguente e faziosa assistenza sanitaria ai clandestini positivi al Covid-19 come nel caso del Celio di Roma. Mentre migliaia di italiani, in piena pandemia - ha concluso l'esponente leghista - sono morti spesso soli in casa senza le cure necessarie, lontano dai propri parenti e senza nemmeno la dignità di un funerale, i pentastellati e il Pd, oggi, al contrario di quanto avvenuto qualche mese fa, continuano a spendersi con cura e premura nei confronti di chi sta contribuendo a riportare il nostro paese nel pieno dell'emergenza. Una sorta di razzismo al contrario nei confronti degli italiani -conclude l nota- che la Lega non è più disposta a tollerare". (Com)