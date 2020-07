Fase 3: Durigon (Lega), mentre Catalfo vara ennesima commissione da oggi aziende senza cassa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre la ministra Catalfo continua a giocare con tavoli di confronto tra Cgil e aziende e vara l'ennesima commissione governativa di esperti, per molte aziende da oggi finisce la cassa integrazione. Così in una nota Claudio Durigon, deputato e responsabile nazionale del dipartimento Lavoro della Lega. “Migliaia di lavoratori restano senza ammortizzatori sociali e in molti casi dopo aver visto solo pochi spiccioli dal governo, in arretrato da mesi, basta chiacchiere: è necessario un intervento immediato per non lasciare indietro lavoratori e imprese", ha detto. (Com)