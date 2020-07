Ue: Crimi (M5s), Conte sta lottando per gli italiani e per il futuro dell'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In queste ore "il presidente Giuseppe Conte e la nostra delegazione stanno lottando non solo per il bene dei cittadini italiani, ma per il futuro dell'intera Unione Europea". È quanto scrive su Facebook il capo politico del Movimento 5 stelle, Vito Crimi, mentre è in corso il Consiglio europeo sul Fondo per la ripresa. Per l'esponente del movimento 5 stelle "indietro non si torna: è indispensabile che l'Europa diventi davvero una comunità, equa e solidale. Diritti e doveri devono camminare di pari passo, e tra i doveri c'è anche quello di costruire una politica fiscale comune". Da tempo "il Movimento 5 Stelle denuncia come gli squilibri causati da dumping fiscale e surplus commerciale non possano coesistere con la nostra idea di Europa. È giunta l'ora di abbandonare modelli e distorsioni del passato. Adesso - conclude Crimi - è il momento di insistere, e di far prevalere giustizia e buonsenso". (Rin)