Migranti: Turchia, sale a 50 morti bilancio naufragio barcone sul lago di Van

- Sale a 50 morti il bilancio delle vittime del nauifragio di un barcone carico di migranti sul lago di Van, nella Turchia orientale, avvenuto il 27 giugno scorso. Lo ha annunciato il governatore della provincia citato dall’agenzia di stampa turca “Anadolu”. La nave, affondata il 27 giugno, trasportava dai 55 ai 60 migranti, secondo il ministro dell’Interno turco, Suleyman Soylu. Cinque persone sono state arrestate in relazione all'incidente. Oggi le autorità turche hanno recuperato altri cinque porti dal lago sabato, portando il bilancio confermato delle vittime a 50. Il lago di Van si trova vicino al confine della Turchia con l'Iran ed è utilizzato come rotta per i migranti provenienti da Iran, Afghanistan e da altri paesi dell’Asia che mirano a raggiungere l’Europa attraverso il terruitorio turco. Lo scorso dicembre 2019, sempre sul lago di Van, sette persone sono decedute e altre 64 sono state salvate in un naufragio di un barcone che trasportava migranti dal Pakistan, dal Bangladesh e dall'Afghanistan. (Tua)