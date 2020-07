Fisco: Bagnai (Lega), governo arrogante si accanisce contro professionisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione del governo di non consentire la proroga dei versamenti del prossimo 20 luglio è l'ennesima dimostrazione di arroganza di un esecutivo che non ascolta, non semplifica e, al contrario, si accanisce su professionisti e cittadini. Così in una nota Alberto Bagnai, presidente della commissione Finanze al Senato e responsabile economico della Lega. “Il mancato rinvio è motivato con l'esigenza di compilare correttamente la Nadef, uno dei tanti adempimenti burocratici dettati dall'Europa, che si rivela in questo ostacolo alla crescita anziché scudo contro la crisi”, ha detto. La Lega, ha continuato, comprende e sostiene le giuste rivendicazioni delle associazioni di professionisti, su cui il governo sta scaricando una quantità crescente di adempimenti e di responsabilità, senza fornire in cambio alcuna reale prospettiva di razionalizzazione del sistema fiscale e contributivo. (Com)