Libia: Zingaretti (Pd), verificheremo passo dopo passo, nostri valori inderogabili (2)

- "Ho ribadito in varie occasioni ed anche in un solenne documento dell’assemblea nazionale del Pd queste idee e questi valori. Il governo e i gruppi parlamentari, che certamente partono dagli stessi presupposti del Pd, hanno ritenuto nella loro responsabilità di interpretarli al meglio con la risoluzione approvata dalla maggioranza in parlamento. Soprattutto - ha sottolineato - ribadendo un impegno complessivo dell’Italia nelle missioni internazionali in corso ed anche sulla cosiddetta 'scheda 22' che ribadisce una nostra partecipazione all’intervento in Libia. La scelta deriva dalla convinzione che abbandonare in questo momento quello scenario sarebbe dannoso innanzitutto per la Libia e anche per i migranti che vi stanziano". Tale partecipazione infatti "è volta a far transitare la nostra assistenza a un maggiore e pieno protagonismo della missione europea Irini; spinge alla conclusione della revisione del memorandum del 2017 secondo alcune precise richieste dell’Italia; pretende un riconosciuto ruolo dell’Onu del controllo dei centri di detenzione e a un contrasto più forte al traffico di esseri umani; garantisce l’assistenza dei nostri militari all’azione di sminamento dei territori a tutela della popolazione civile; assicura la presenza e l’attività del nostro ospedale militare a Misurata", ha concluso. (Rin)