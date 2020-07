G20: Georgieva (Fmi), cooperazione e sostegno a economie colpite da pandemia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Georgieva ha sottolineato l'importanza della "risposta" nel campo della salute pubblica, chiave principale per "proteggere le persone, l'occupazione e l'attività economica". Ha quindi invitato i governi a portare avanti le politiche fiscali e monetarie di sostegno fino a quando non si sarà ottenuta la definitiva uscita dalla crisi, e avvertito della necessità di prepararsi a trasformazioni nella struttura produttiva, con settori "che potranno ridursi in via definitiva e altri, come i servizi digitali, che si espanderanno". Una mutazione che dovrà svolgersi garantendo "protezione sociale adeguata e assistenza per la ricerca di lavoro". Importante sarà quindi fare in modo che i paesi del G20 possano aiutare "le economie più povere e vulnerabili, specialmente quelle che si misurano con un debito alto o che dipendono da settori molto colpiti". (segue) (Nys)