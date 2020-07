G20: Georgieva (Fmi), cooperazione e sostegno a economie colpite da pandemia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incontro dei ministri delle Finanze e dei banchieri centrali si sarebbe dovuto celebrare a Gedda, da sabato a domenica, ma è stato trasformato in un appuntamento virtuale a causa delle restrizioni poste dalla pandemia. Il tavolo - emergenza sanitaria permettendo - dovrebbe tornare a riunirsi il 15 e 16 ottobre a Washington, negli Stati Uniti, a margine degli incontri di autunno tra Fondo monetario internazionale (Fmi) e Banca mondiale (Bm). L'incontro odierno è servito a mettere a punto le azioni globali per fronteggiare gli effetti economici della crisi. Nei rapporti stilati a giugno, l'Fmi ha pronosticato un calo della economia mondiale pari al 4,9 per cento nel 2020. Per la Bm la contrazione sarà pari al 5,2 per cento. (Nys)