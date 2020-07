Ue: Conte a colloquio con von der Leyen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sta incontrando in questi minuti la presidente del Commissione Ue, Ursula von der Leyen, a margine dei lavori del Consiglio Ue in corso da ieri a Bruxelles per tentare di trovare un accordo sul fondo per la ripresa. E' quanto si apprende da fonti italiane a Bruxelles. La riunione fra i 27 capi di Stato e di governo iniziata questa mattina si è dimostrata ancora complessa, come ammesso dallo stesso Conte in una diretta trasmessa sui social. Terminati i lavori sono iniziati una serie di bilaterali che dovrebbero servire a portare sul tavolo una nuova proposta utile a raggiungere un’intesa fra i 27 paesi membri dell’Ue. (Beb)