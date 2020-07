Infrastrutture: Usa annunciano pieno sostegno a collegamento elettrico tra paesi Golfo e Iraq (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La dichiarazione del Dipartimento di Stato Usa precede la visita del primo ministro iracheno Mustafa Kadhimi in Arabia Saudita, prevista per la prossima settimana, a cui seguiranno le visita in Iran e negli Stati Uniti. Nel frattempo, il ministro dei trasporti iracheno Nasser al Shibli ha annunciato l’impegno del dicastero ad accelerare la riapertura del valico di frontiera dell'Arar con l'Arabia Saudita e aumentare gli scambi commerciali ed economici tra i due Paesi. (Res)