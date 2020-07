Fase 3: Zanettin (FI), Conte pretenda dimissioni Castelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il premier Conte pretenda le dimissioni del vice ministro Castelli". A chiederlo in una nota è stato il deputato di Forza Italia Pierantonio Zanettin. "La vergognosa battuta del vice ministro all'economia Laura Castelli" sui ristoratori in crisi "dimostra, per l'ennesima volta, che, in questo contesto drammatico, il paese e' affidato ad un governo superficiale e inadeguato" ha aggiunto sottolineando che l'esecutivo "non ha idee ne' progetti su come uscire dalla crisi, ma non è neppure consapevole del dramma umano di tanti piccoli imprenditori e tante famiglie".(Com)