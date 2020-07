Fisco: Mandelli (FI), Forza Italia è al fianco dei commercialisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siamo con i commercialisti nella loro legittima protesta contro la posizione del governo: il mancato rinvio delle prossime scadenze fiscali è una scelta scellerata in un periodo di grandissima difficoltà per i contribuenti italiani. Così in una nota Andrea Mandelli, deputato e responsabile di Forza Italia per i rapporti con le professioni. “Questo governo che ha costruito mesi di propaganda su provvedimenti che poco o nulla hanno fatto per sostenere l'economia sta voltando le spalle ai cittadini, e nel farlo, sta ancora una volta ignorando completamente le istanze delle categorie professionali: è inaccettabile", ha detto. (Com)