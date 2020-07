Cina-Regno Unito: Pechino, invio portaerei in Asia Pacifico è mossa "molto pericolosa"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ambasciatore della Cina a Londra, Liu Xaoming, ha definito una "mossa molto pericolosa" quella di inviare una portaerei nella regione dell'Asia-Pacifico, invitando il governo del Regno Unito a ripensare la decisione. Commentando al quotidiano "The Times" il possibile invio della "Hms Queen Elizabeth" nel Mar meridionale cinese, il diplomatico ha detto che sarebbe dispiaciuto di vedere i britannici "coalizzarsi con gli Stati Uniti contro la Cina". "Penso che il regno Unito, dopo la Brexit, voglia giocare un ruolo importante nel mondo", ha detto Liu avvertendo che "non è questo il modo" di esercitarlo. L'ambasciatore ha ricordato che durante il suo decennale mandato nel paese europeo, le relazioni tra Pechino e Londra hanno vissuto "alti e bassi", ma che la attuale crisi, concentrata nell'esclusione di Huawei dal mercato locale delle nuove tecnologie, in risposta alle politiche cinesi su Hong Kong, rappresenta una "seria sfida". Alla luce del cambio di condizioni, Liu "non crede che Huawei sia ancora interessata" a nuovi investimenti nell'isola. "Avevano messo in contro altri 3 miliardi di sterline per la ricerca nei prossimi tre anni, ma adesso è tutto cambiato". Ed è considerata "molto pericolosa" l'ipotesi che Londra possa acconsentire alla creazione di un parlamento in esilio di Hong Kong, dopo che duie attivisti - Nathan Law e Simon Cheng - hanno richiesto alle autorità britanniche asilo politico: "sarebbe un vero problema", ha detto. (segue) (Rel)