Scuola: Gelmini (FI), Azzolina venga in parlamento e dia spiegazioni al paese

- "Già qualche settimana fa abbiamo chiesto al ministro Azzolina di venire in parlamento, rinnoviamo questo invito affinché possa spiegare al paese come intenda consentire la riapertura delle scuole a settembre in piena sicurezza". Lo ha affermato in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati secondo cui "a poche settimane dalla riapertura delle scuole mancano ancora all'appello circa 80 mila docenti. Le linee guida del ministero hanno aumentato la confusione, gli istituti non sanno ancora come gestire la ripartenza". Durante il lockdown, ha aggiunto, "sono stati persi mesi preziosi per programmare il ritorno in classe, l'immobilismo del governo ha fatto perdere questa importante finestra temporale. Gli istituti sono abbandonati a loro stessi. Mancano ancora i banchi, gli spazi alternativi non ci sono, ingressi e uscite scaglionati sono un rebus, la didattica digitale ancora un esperimento. Studenti, famiglie, insegnanti e presidi hanno bisogno di certezze", ha concluso Gelmini. (Com)