Marche: Acquaroli (Fd'I), querelo Zingaretti, basta bugie su di me

- "Ho dato mandato ai miei legali di querelare per diffamazione il presidente del Partito democratico, Nicola Zingaretti. Ogni giorno continua a raccontare menzogne sul mio conto, dichiarando che avrei 'organizzato iniziative per ricordare la marcia su Roma', segno che non abbia alcuna idea di cosa stia parlando". Così in una nota il deputato di Fratelli d'Italia, Francesco Acquaroli, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Marche. "Lo sfido a dimostrare quanto sostiene di fronte ai giudici in tribunale. Ora basta", ha aggiunto.(Com)