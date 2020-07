5G: Grecia, commissione Htpc pubblica bando di gara per sviluppo rete nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione ellenica per le poste e le telecomunicazioni (Htpc) ha pubblicato il bando di gara pubblica per la rete 5G. Come riferisce il quotidiano greco "Kathimerini", il bando è stato suddiviso in quattro gamme (700 MHz, 2 Ghz, 3,4-3,8 MHz e 26 Ghz). In base al documento stilato Htpc, si prevede che le parti interessate presentino le loro osservazioni in modo che la versione finale del documento possa essere pubblicata il 22 settembre. In totale, verranno messe all'asta più di 60 gamme di frequenze, ognuna con un prezzo di partenza diverso. Per ciascuna delle sei sezioni della banda 700Mhz, che è la più sostanziale per lo sviluppo del 5G, il prezzo di partenza è fissato a 25,03 milioni di euro. Il prezzo di partenza per l'intera banda di frequenza è di circa 367,3 milioni di euro, pari ai ricavi statali stimati dalla concessione. Secondo il calendario indicativo dell'offerta, le domande di partecipazione devono essere consegnate il primo ottobre. La lista finale dei partecipanti sarà annunciata dall'Htpc il 13 ottobre, mentre i vincitori saranno dichiarati il ​​20 dicembre. (segue) (Gra)