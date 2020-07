© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, a margine del congresso siciliano del partito in corso oggi a Morgantina, in provincia di Enna, ha chiarito che "l'Italia e Conte stanno conducendo una battaglia giusta per il lavoro, lo sviluppo e l'Europa perché serve l'Europa dell'innovazione e del lavoro". (Rin)