Legge elettorale: Siragusa (M5s), occasione per riformare il voto all’estero

- La discussione sulla riforma della legge elettorale offre l'occasione per ridiscutere anche le attuali modalità di voto dei nostri connazionali all'estero: ritengo il dibattito e la riflessione sull'argomento urgente e non più rinviabile. Così in una nota Elisa Siragusa, deputata del Movimento 5 Stelle eletta nella circoscrizione Estero e membro della terza commissione alla Camera. “A mio avviso, tre sono le principali modifiche da effettuare: inversione dell'opzione di voto, introduzione del voto elettronico e rideterminazione delle ripartizioni”, ha detto, sottolineando la necessità di introdurre l’inversione dell'opzione di voto affinché votare all'estero per corrispondenza sia un diritto esercitabile solo su richiesta dell'interessato e riducendo quindi il numero di plichi vaganti per il mondo, inviati spesso anche ad indirizzi di residenza non più aggiornati o a persone decedute. (segue) (Com)