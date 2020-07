© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Italia non accetti compromessi al ribasso sul Recovery fund e insista per avere i 750 miliardi, in parte finanziamenti ed in parte prestiti". Così il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, intervenendo a Rai News24 mentre è in corso la riunione del Consiglio europeo chiamata a valutare la proposta sul Recovery fund. "E poi - ha aggiunto - faccia di tutto per usare i fondi del Mes". (Rin)