Civitavecchia: Comune, sindaco Tedesco in tour tra quartieri e problemi città

- È terminata la prima settimana di sopralluoghi nei quartieri di Civitavecchia. "L'iniziativa - si legge in una nota del Comune di Civitavecchia - è stata voluta dal sindaco Ernesto Tedesco per riprendere una attività di riqualificazione complessiva delle periferie. Nel corso di questi giorni il primo cittadino, accompagnato da assessori e consiglieri, ha effettuato ricognizione a Boccelle, Borgata Aurelia, Molacce, San Liborio. Cominciando da Boccelle, un primo intervento è stato effettuato, attraverso uno specifico servizio affidato a Civitavecchia Servizi Pubblici, presso il campo di calcetto del quartiere, che era invaso da erbacce e con evidenti danneggiamenti alle recinzioni. Verificato anche, con gli assessori ai lavori pubblici Sandro De Paolis e all'Ambiente Manuel Magliani e il presidente del consiglio comunale Manuela Mari, il quadro delle opere da avviare per il recupero delle strade e la sistemazione del parco B. Powell". (segue) (Com)