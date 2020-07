Milano: De Chirico (FI), i cittadini vogliono sentirsi più sicuri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere comunale del capoluogo lombardo Alessandro De Chirico si rivolge in una nota all'assessore alla sicurezza e vicesindaco Anna Scavuzzo in quanto: “Dovrebbe attuare la richiesta avanzata dal Consiglio comunale a seguito della mozione votata dalla sua stessa maggioranza il 21 maggio u.s. in cui si chiedeva l'impiego delle associazioni benemerite delle forze dell'ordine in quiescenza (polizia di Stato, carabinieri e polizia locale) in supporto alle pattuglie ordinarie a presidio di parchi e delle zone più frequentate della città. Da diverso tempo esprimo grande preoccupazione in merito alla sicurezza in città. Movida selvaggia, risse, accoltellamenti, spaccio e violenze sessuali. Al presidente del Municipio 8, Simone Zambelli, suggerisco di evitare inutili petizioni e di prendere esempio dai suoi colleghi dei Municipi 2, 7 e 9 che, consci dell'inadempienza della giunta guidata dal centrosinistra, hanno attivato pressoché identiche collaborazioni da me proposte nella mozione votata in Consiglio comunale per presidiare i parchi più vasti e problematici. Le lacrime di coccodrillo dell'influencer Sala servono a poco, i milanesi vogliono sentirsi più sicuri” ha detto l'esponente di Forza italia. (Com)