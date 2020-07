Migranti: Caparvi (Lega), trasferimenti a Gualdo Cattaneo pessimo segnale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un atteggiamento arrogante e del tutto irrispettoso sia del ruolo istituzionale del sindaco Valentini sia dell'intera comunità di Gualdo Cattaneo: l'arrivo dei 25 migranti da Agrigento, imposto dal ministro degli Interni Luciana Lamorgese nonostante la contrarietà espressa a nome dei cittadini è un pessimo segnale che dimostra quanto questo governo non si preoccupi affatto della difesa delle nostre comunità, esponendole anche a rischi di natura sanitaria. Così in una nota il deputato umbro della Lega Virginio Caparvi. “Il ministro Lamorgese, a cui presenterò un'interrogazione alla Camera su quanto accaduto a Gualdo Cattaneo, deve difendere i confini nazionali e garantire la sicurezza anche sanitaria di tutti gli italiani e in questo caso della comunità gualdese, già provata duramente dal Covid-19: ricordo che i sindaci, durante l'emergenza, sono stati impegnati in prima linea a supporto delle proprie comunità, e imporre loro arrivi di migranti di cui non si sa nulla è uno schiaffo in pieno volto che non si meritano proprio”, ha detto. (Com)