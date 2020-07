Libia: presidente turco Erdogan, pronti a firmare un nuovo accordo con Tripoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato che la Turchia paese sta concludendo, in collaborazione con le Nazioni Unite, un nuovo accordo con la Libia. Parlando ieri ai giornalisti ad Ankara, Erdogan non ha rivelato altri dettagli sull’eventuale accordo, lanciando invece un attacco contro gli Emirati Arabi Uniti e l’Egitto per il loro sostegno al comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), generale Khalifa Haftar. “Il governo di Abu Dhabi si sta comportando come un pirata sostenendo Haftar con grandi quantità di armi e denaro”, ha dichiarato Erdogan. Per il presidente turco, l'Egitto schierandosi con Haftar è “intrapreso una strada illegale”.(Tua)