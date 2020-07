Scuola: Granato (M5s), ci si chiede se sindacati in realtà non vogliano riapertura a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ormai ci si chiede se i sindacati in realtà non vogliano la riapertura della scuola a settembre: facendo polemica senza mai dare una mano, come stanno facendo da mesi, in realtà sembra che non vogliano assumersi responsabilità preferendo sabotare il lavoro che si sta svolgendo. Così in una nota Bianca Laura Granato, capogruppo del Movimento 5 Stelle in commissione Istruzione al Senato. “Il ministro Azzolina ha detto chiaramente che vogliamo riaprire, ma dai sindacati sono pervenute solo proposte di assunzioni a strascico dalle graduatorie eludendo le procedure concorsuali selettive che noi abbiamo già previsto per questo autunno: queste sono le uniche proposte davvero pervenute, che peraltro non risolvono il problema della combinazione di spazi e gruppi-classe”, ha spiegato, sottolineando che i sindacati hanno dapprima “fatto di tutto per evitare il concorso in estate, da noi già bandito e previsto, mentre ora tornano alla carica minacciando di sabotare il rientro a settembre se in cambio non avranno assunzioni senza selezione”. Ogni tattica distruttiva che punta a obiettivi che vanno al di là della scuola, ha concluso, sarebbe gravissima e rischierebbe di far pagare un prezzo molto alto ai ragazzi e alle famiglie. (Com)