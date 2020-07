Fisco: Gelmini, bene commercialisti, scadenze vanno prorogate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fanno bene i commercialisti a richiamare il governo alle proprie responsabilità: le scadenze fiscali vanno assolutamente prorogate‬. Così in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. “È assurdo chiedere a cittadini, imprese, partite Iva, commercianti, artigiani, di fare una corsa a ostacoli, magari facendo debiti con gli usurai e la malavita, per pagare tutto e subito ad uno Stato che in questi mesi è intervenuto a loro supporto tardi e male: Palazzo Chigi abbia un sussulto di realismo e si adoperi nelle prossime ore per rinviare tutti i pagamenti al prossimo anno”, ha detto. (Com)