Fase 3: Rampelli (Fd'I), governo vuole smantellare ristorazione che è eccellenza e occupazione

- Le parole del viceministro dell'Economia Castelli, secondo cui i ristoratori in crisi dovrebbero cambiare lavoro, è la pessima cifra di questo governo. Così in una nota Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di Fratelli d’Italia. “Una maggioranza inadeguata, che anziché sostenere la ristorazione italiana, la sua filiera e il suo indotto punta a smantellare un intero comparto: un settore che insieme è eccellenza enogastronomica, occupazione e ricchezza”, ha detto. (Com)