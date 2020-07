Russia: decine di migliaia di manifestanti a proteste contro arresto Furgal a Khabarovsk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migliaia di persone hanno partecipato oggi a delle proteste nella regione orientale di Khabarovsk, in Russia, contro l'arresto del governatore Sergej Furgal, arrestato nelle scorse settimane con l'accusa di omicidio. Come riferisce l'agenzia di stampa "Sputnik", fino a diecimila persone hanno preso parte alla manifestazione non autorizzata, nonostante il caldo e l'epidemia di coronavirus. Il sindaco Sergej Kravchuk ha criticato i manifestanti per aver infranto le regole di distanziamento sociale, dicendo che hanno messo a rischio la propria vita. Il rappresentante presidenziale nella regione, Juri Trutnev, ha detto che la reazione della gente all'arresto di Furgal è comprensibile, ma ha sostenuto che la polizia non avrebbe agito se non ci fossero state prove contro l'ex governatore. (segue) (Rum)