Turchia-Siria: nipote leader Partito unione democratica si arrende alle autorità di Ankara

- La nipote di Salih Muslim, il leader del Partito dell'Unione Democratica (Pyd), il partito curdo-siriano, considerato dalla Turchia vicino al gruppo terroristico Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk), si è arresa oggi alle forze di sicurezza turche nella provincia meridionale di Mersin. Lo riferisce il quotidiano turco filo-governativo “Daily Sabah”. Dalya Mahmut Muslim, 21 anni, non era solo una parente di Muslim, in carcere dal 2018 in Turchia, ma era anche la guardia del corpo personale di Gulten Alataş, considerato da Ankara un esponente di spicco del Pkk. Secondo quanto riferisce il quotidiano turco, la giovane donna sarebbe incinta e si sarebbe arresa insieme al marito. Secondo L'ultimo rapporto porta a 110 il numero totale di esponenti e combattenti dei gruippi curdi, come Pyd e Pkk che si sono consegnate alle autorità turche. (Tua)