Libia: governo egiziano, stupore per dichiarazioni Turchia su “illegittimità” nostro intervento

- L’Egitto ha espresso “stupore” per le dichiarazioni rilasciate ieri dal presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, secondo cui un possibile intervento dell’esercito egiziano in Libia su richiesta della Camera dei rappresentanti di Tobruk sarebbe “illegale” e “illegittimo”. In una nota, il portavoce del ministero degli Esteri egiziano, Ahmed Hafez, ha denunciato le dichiarazioni rilasciate dal presidente turco e ha “espresso stupore per le osservazioni di alcuni funzionari turchi sulla legittimità della richiesta del sostegno egiziano da parte delle autorità e comunità libiche legalmente elette di fronte al terrorismo e all'estremismo portati dalla Siria direttamente in Libia dopo aver colpito altri Paesi arabi”. Secondo il portavoce del ministero degli Esteri egiziano “In Iraq, Siria o Libia i popoli arabi rifiutano qualsiasi sforzo o ambizione per coloro che interferiscono nel mondo arabo per raggiungere obiettivi che non li riguardano". Il presidente egiziano Abdel Fatah al Sisi ha dichiarato lo scorso 16 luglio che l'Egitto non resterà inattivo di fronte a una minaccia diretta alla sua sicurezza, dopo che i deputati vicini ad Haftar della Camera dei rappresentanti di Tobruk hanno lanciato un appello al Cairo per intervenire militarmente nel conflitto. (Cae)