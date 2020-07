Consiglio Ue, Conte usa "parole dure" contro alcuni paesi membri durante la plenaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier Giuseppe Conte avrebbe avuto parole dure contro alcuni paesi Ue prima della sospensione della seduta plenaria del Consiglio Ue. Come riferiscono fonti di Bruxelles, Conte avrebbe criticato l'approccio di chi chiede un veto sull'attuazione del bilancio europeo, giudicando tale ipotesi non praticabile a livello giuridico e politico, alterando l'assetto istituzionale dell'Ue. L'Italia, secondo Conte, dovrebbe chiedere una politica fiscale comune.Il capo dell'esecutivo, riferiscono le stesse fonti, ha inoltre sottolineato che in Europa l’Italia pretende una seria politica fiscale comune, in modo da affrontare surplus commerciali e dumping fiscali per poter competere ad “armi pari”. "L'Italia ha deciso di affrontare, di sua iniziativa, un percorso di riforme che le consentano di correre ma pretenderà una seria politica fiscale comune, in modo da affrontare una volta per tutte surplus commerciali e dumping fiscali, per competere ad armi pari", ha dichiarato Conte. Secondo le fonti il premier Conte ha svolto un intervento molto duro, prima della sospensione dei lavori del Consiglio europeo. Il capo del governo avrebbe infatti attaccato l’approccio ben poco costruttivo con cui alcuni Paesi stanno affrontando la discussione, dimostrando scarsa consapevolezza sulla crisi epocale che l’Europa sta vivendo e sulla necessità di una pronta ed efficace reazione. Conte è stato molto duro in particolare con i Paesi che vogliono riservarsi un veto sull’attuazione del budget che è inaccettabile giuridicamente e politicamente perché altera l’assetto istituzionale europeo. Secondo le fonti italiane, si tratta di “una discussione spartiacque” perché da domani dovrà essere affrontata in tutte le sedi europee una riforma organica della politica fiscale europea. (Res)