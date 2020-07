Roma: serra della marijuana in una villa a Mentana, arrestato giovane agricoltore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della Sezione Operativa della compagnia di Monterotondo, unitamente ai colleghi della stazione di Mentana, hanno portato a termine una attività investigativa antidroga conclusasi con una perquisizione in una villetta di Fonte Nuova – Santa Lucia. I militari, che da qualche tempo tenevano d’occhio un giovane incensurato del posto hanno fatto irruzione all’alba nella villetta dove il ragazzo vive con il padre: hanno così scoperto, supportati da unità cinofile con cani antidroga, una piantagione di marijuana, coltivata all’interno di una piccola serra artigianale ed occultata da una recinzione in cannucce per evitare che si notasse dall’esterno. Inoltre in casa il ragazzo aveva delle dosi già pronte, occultate e scovate dai cani antidroga oltre ad un bilancino ed a vario materiale per il confezionamento delle singole dosi. I carabinieri hanno così arrestato il giovane ed espiantato e sequestrato tutte le piante. Infine, i Carabinieri della Stazione di Montelibretti hanno arrestato un uomo, in applicazione di una misura precautelare ex Codice Rosso: già colpito da divieto di avvicinamento alla famiglia a seguito di una attività investigativa della stazione di Montelibretti che aveva messo in luce i maltrattamenti subiti nel tempo dai familiari del 47enne di Montelibretti: nei giorni scorsi l’uomo ha violato il divieto e si è recato dalla moglie e dai figli riprendendo a maltrattarli. Per questo i Carabinieri hanno richiesto ed ottenuto l’inasprimento della misura cautelare ed hanno eseguito un’ordinanza di arresto e sottoposizione agli arresti domiciliari. (Rer)