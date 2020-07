© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo momento tutti quandi dobbiamo sostenere il presidente del Consiglio Giuseppe Conte che, in un vertice molto complesso a Bruxelles, sta chiedendo all’Europa di fare quel salto di qualità che serve a tutti i cittadini europei e che significa maggiore unità, solidariertà, sviluppo e lavoro. Lo scrive su Twitter il ministro per i Rapporti con il Parlamento e le Riforme, Federico d’Incà. (Rin)