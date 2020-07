Sicurezza: De Corato e Bolognini a Milano a presentazione progetto educazione civica e sostegno alle legalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli assessori regionali Riccardo De Corato (Sicurezza, immigrazione e polizia locale) e Stefano Bolognini (Politiche sociali e disabilità) sono intervenuti oggi, al parco dedicato all'agente di Polizia locale Niccolò Savarino, investito e ucciso da due nomadi nel 2012, alla giornata inaugurale del "Progetto di educazione civica e di sostegno alla legalità", promosso dalle associazioni carabinieri e Polizia di Stato e dal Municipio 9 di Milano. "È molto importante - ha spiegato De Corato - rendere i ragazzi consapevoli dei propri diritti e doveri di cittadini. Il rispetto delle regole, la partecipazione alla vita civile, sociale, politica ed economica, sono valori che vanno insegnati e preservati, proprio come si preserva il diritto alla libertà". "Diffondere la cultura della legalità, è un dovere per la politica e la collaborazione di tutti i soggetti sociali e istituzionali è la strada giusta da percorrere per andare in questa direzione. Oggi - ha aggiunto - chi ha speso la propria vita per la giustizia, Polizia di Stato e carabinieri, si rimette in gioco passando quel tedoforo immaginario alle giovani generazioni. Ringrazio dunque tutte le autorità intervenute a questa importante inaugurazione ma soprattutto i Carabinieri e la Polizia di Stato che saranno gli attori principali di questo progetto alla legalità". (segue) (com)