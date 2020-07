Sicurezza: De Corato e Bolognini a Milano a presentazione progetto educazione civica e sostegno alle legalità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Regione Lombardia, insieme all'ufficio scolastico regionale - ha concluso - ha creato 13 centri per la promozione alla legalità, uno in ogni provincia e due a Milano. In questi luoghi i ragazzi realizzano progetti focalizzandosi in maniera specifica sulla lotta alla corruzione e alla criminalità". "Quella inaugurata oggi - ha dichiarato l'assessore Stefano Bolognini - è un'iniziativa importante e molto significativa. Grazie all'associazione nazionale carabinieri, all'associazione nazionale della Polizia di Stato e al Municipio 9 i cittadini saranno sensibilizzati e coinvolti con iniziative tematiche relative alla sicurezza, al rispetto del verde, dell'ambiente e della città, ma, soprattutto, saranno invitati ad essere maggiormente responsabili e protagonisti attivi nella vita del loro quartiere e della loro città". (com)