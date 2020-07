Fase 3: Ortis (M5s), con presidente Inps fatto il punto su erogazione misure emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ho incontrato il presidente nazionale dell’Inps, Pasquale Tridico, con cui abbiamo fatto il punto sull’erogazione delle misure legate all’emergenza Covid-19. Così in una nota il portavoce al Senato del Movimento 5 Stelle, Fabrizio Ortis, in qualità di componente dell’Intergruppo parlamentare per l’innovazione tecnologica. “Due i temi al centro dell’incontro: le erogazioni delle integrazioni salariali ai lavoratori e l’evoluzione digitale dell’Istituto”, ha spiegato il senatore. Per quanto riguarda il primo aspetto, ha continuato, Tridico mi ha riferito che al 7 luglio il numero di casse integrazioni pagate è di circa 7,3 milioni su un totale di circa 7,6: il numero di lavoratori che non ha mai preso almeno un pagamento, sulle domande presentate entro il 31 maggio, è 9.850, mentre sulla base di quelle presetate successivamente sono in attesa di essere pagati 165.576 lavoratori che tuttavia hanno già ricevuto almeno un pagamento precedente. (Com)