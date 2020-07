Sanità: Bordoni-Politi (Lega), Dell'Osso all'Umberto I è eccellenza da riaprire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riconoscere e tutelare l'eccellenza italiana su malattie rare, secondo i rappresentanti della Lega Davide Bordoni e del capogruppo Maurizio Politi, è una necessità che "la politica non può rischiare di disperdere". Un patrimonio "immenso - dicono in una nota congiunta - di conoscenze e competenze rappresentato dal centro dell'Osso del policlinico Umberto I di Roma. Zingaretti proseguendo nella sua linea di depotenziamento del sistema sanitario del Lazio a seguito di trasferimenti e assegnazioni ha voluto di fatto ridurre l'operatività di un reparto in prima linea tra le malattie più rare, quelle che non hanno ancora una diagnosi e proprio per questo fonte di enorme preoccupazione e disagio per malati e famiglie". La Lega in Campidoglio "è pronta a presentare una mozione alla sindaca di Roma Raggi e diffidare il presidente di Regione a riaprire un'eccellenza laziale della sanità e della ricerca che da anni è inserita a pieno titolo in un contesto scientifico di rilievo internazionale, e che rappresenta un punto di riferimento per migliaia di persone". (Com)