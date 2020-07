Ue: Damiano (Pd), da Rutte pregiudizi e inesattezze su pensioni italiane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le parole di Mark Rutte, premier dei Paesi Bassi, suonano ancora una volta poco rassicurati: da antiquato liberista, ha il chiodo fisso di colpire il welfare e soprattutto le pensioni degli italiani. Così in una nota Cesare Damiano, già ministro del Lavoro. “Nel nostro paese abbiamo già dato e lo possiamo dimostrare, conti alla mano, riferendoci ai documenti ufficiali: la relazione tecnica del ministero dell’Economia dimostra analizzando le ultime quattro riforme previdenziali che nel periodo 2004-2050, grazie a questi interventi, si risparmieranno dalle pensioni 60 punti di Pil, pari a circa 900 miliardi di euro”, ha spiegato, sottolineando che i dati sono stati confermati da una relazione della Corte dei Conti. Inoltre, ha aggiunto, è ormai risaputo che il calcolo dell’incidenza della spesa pensionistica italiana sul Pil “è falsato: calcolare il 16 per cento dimenticando di specificare che si tratta di una cifra al lordo delle tasse e che i pensionati del nostro paese restituiscono allo Stato 50 miliardi l’anno significa fare una partita truccata finalizzata a costruire un alibi per un nuovo attacco alle pensioni”. Mi auguro, ha concluso, che il governo tenga la barra dritta e che si riapra il confronto con le parti sociali sulle pensioni.(Com)