Egitto: ministero Turismo, complesso Mugamma Tahrir diventerà edificio culturale polifunzionale

- Il governo egiziano sta prendendo in considerazione una serie di proposte per trasformare il simbolo della burocrazia dell’Egitto di Mugamma Tahrir “in un progetto economicamente redditizio”. Lo ha dichiarato il ministero del Turismo in un comunicato stampa. Costruito nel 1951, Mugamma Tahrir è un edificio di 14 piani che comprendono importanti uffici di diverse istituzioni statali, che si occupano principalmente dei documenti degli stranieri in Egitto e delle procedure di viaggio. L’edificio è composto di 1.356 camere, rendendo fattibile le proposte di trasformarlo in un hotel. "Dopo una serie di incontri con gli investitori, abbiamo raccolto una serie di proposte tra cui la trasformazione di Mugamma Tahrir in un edificio multifunzionale che presenta diverse attività culturali, alberghiere e commerciali", ha affermato il ministro del Turismo, Khaled al Anani.(Cae)