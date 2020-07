Giustizia: Dadone, ad Italia serve legge sul conflitto di interesse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I conflitti di interesse vanno regolamentati con legge e in parlamento c'è un'ottima proposta". Lo scrive su Facebook il ministro della Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone, facendo riferimento ad una proposta di legge specifica di cui è cofirmataria. Una legge, quella sul conflitto di interesse, di cui "l’Italia ha urgente bisogno per riconoscere in pieno il merito, il coraggio e la libertà di impresa, la giustizia e l’equità sociale. Ci avevamo già provato dall'opposizione, ovviamente. Fin dalla scorsa legislatura - ha ricordato - con il collega Fraccaro lavorammo a due testi di legge in merito, l'obiettivo era consegnare all'Italia una regolamentazione sul conflitto di interessi degna di questo nome. "Oggi, grazie al Movimento 5 stelle, da quel testo si riparte in parlamento, con la convinzione che non si possa aspettare ancora. Il lavoro della commissione Affari costituzionali della Camera ha integrato ulteriormente la proposta originaria, il parlamento sovrano si è fatto sentire nel modo migliore: lavorando nel merito. È un ottimo testo base" ha aggiunto ricordando che "approvare questa legge con rapidità è un’esigenza imprescindibile non solo per il M5s, ma per il paese intero. Siamo a un passo". (Rin)