Fisco: Faraone (Iv), una follia non rinviare pagamento tasse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Italia viva non prorogare il pagamento delle tasse e "far adempiere questo appuntamento dopo due mesi di lockdown, durante i quali il mondo economico si è quasi completamente fermato e le energie di tutti si sono dovute concentrare nel mantenere in vita le proprie attività economiche, è una vera follia". Lo scrive sul proprio blog sull'Huffington post il senatore di Italia viva, Davide Faraone, che ha poi ricordato: "Da lunedì fino alla fine del mese, in appena due settimane, i contribuenti italiani dovranno affrontare l’ingorgo fiscale più grande della storia che conta 246 scadenze fiscali a carico dei lavoratori autonomi e 115 a carico di commercianti, artigiani e anche degli imprenditori più piccoli". Inoltre, ha aggiunto, "il ministero dell’Economia in occasione dell’approvazione del Decreto rilancio ha bocciato la proposta di Italia viva di un rinvio del pagamento delle tasse al 30 novembre 2020. Non aver ascoltato la nostra proposta amplierà le difficoltà finanziarie della maggior parte dei contribuenti e non consentirà agli studi professionali di svolgere le attività prodromiche a tali versamenti con la dovuta serenità e diligenza professionale. Riteniamo che non spostare le scadenze fiscali sia un grave errore da parte del governo", ha concluso. (Rin)