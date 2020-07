Coronavirus: nel Lazio 20 nuovi positivi, 13 casi di importazione di cui 11 da Bangladesh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio si registrano oggi 20 nuovi casi positivi al Covid-19, di cui 13 di importazione: 11 casi sono di nazionalità del Bangladesh, un caso di rientro dall'Iraq e uno dall'India. Inoltre, si registra il decesso di una donna di 57 anni di Priverno, in provincia di Latina. È quanto emerge dal report delle Aziende sanitarie locali del Lazio, reso noto, al termine della task force regionale dei direttori generali delle Asl, Aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù, che si tiene in videoconferenza con l'assessore regionale del Lazio alla Sanità e integrazione sociosanitaria Alessio D'Amato. Nel dettaglio delle Aziende sanitarie locali, la Asl Roma 1 registra tre nuovi casi positivi, "tutti isolati a domicilio e non correlati tra loro e tra questi il caso di una donna individuata al test sierologico", spiega l'assessore D'Amato. La Asl Roma 2, invece, registra otto nuovi casi nelle ultime 24 ore, di cui cinque sono persone di nazionalità del Bangladesh e riferite, precisa l'assessore, "all'esito dei tamponi sulla comunità del Bangladesh richiamati al drive-in. Un caso di un uomo segnalato dal medico di medicina generale e un caso di una donna individuata al test sierologico". (segue) (Rer)