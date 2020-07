Coronavirus: nel Lazio 20 nuovi positivi, 13 casi di importazione di cui 11 da Bangladesh (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Asl Roma 3 registra 7 nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore e di questi "6 sono persone di nazionalità del Bangladesh e sono coinquilini del caso positivo allo stabilimento balneare di Ostia. "Un altro caso - continua l'assessore D'Amato - riguarda una donna di rientro dall'Iraq con scalo a Istanbul. Sono state attivate le procedure del contact tracing internazionale. E' stata disposta, a seguito di una indagine epidemiologica, la chiusura di una attività di ristorazione a Dragona. Sarà attivo anche nella giornata di domani il drive-in di Casal Bernocchi". Nella Asl Roma 4 si registra un solo caso nelle ultime 24 ore: si tratta di una donna di 57 anni in accesso al pronto soccorso di Civitavecchia. Per quanto riguarda le province del Lazio, si registra un solo caso e un decesso nella Asl di Latina: "si tratta di un uomo di nazionalità indiana a Sabaudia segnalato dal medico di medicina generale e per il quale è stata avviata l'indagine epidemiologica". Infine, Rieti si conferma per l'undicesimo giorno consecutivo Covid free, mentre Viterbo rimane con un solo caso in isolamento in attesa del dell'esito negativo del test molecolare. (Rer)