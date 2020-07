Scuola: Pittoni (Lega), Azzolina responsabile per la mancata assunzione dei docenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro Azzolina non accusi altri di colpe soltanto sue: a settembre la scuola ripartirà senza decine di migliaia di docenti titolari, fondamentali per la qualità del servizio visti i numeri record del precariato in Italia, semplicemente perché Azzolina non ha voluto prendere in considerazione il nostro progetto, già pronto a marzo e presentato come emendamento al decreto Scuola, di un maxi piano di stabilizzazione per titoli e servizio, che avrebbe garantito tutti gli insegnanti necessari. Così in una nota il senatore Mario Pittoni, presidente della commissione Cultura a Palazzo Madama e responsabile nazionale del dipartimento Scuola della Lega. (Com)