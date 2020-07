Usa: Pd ricorda Jonh Lewis, se ne va uno dei più grandi eroi storia americana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se ne va uno dei più grandi eroi della storia americana, John Lewis". Così i deputati del Partito democratico in un messaggio pubblicato su Facebook hanno voluto ricordare "l'icona della battaglia per i diritti civili degli afroamericani, l’ultimo dei Big six guidati dal reverendo Martin Luther King". "Promotore nel 1965 della celebre marcia Bloody Sunday, in Alabama, non ha mai smesso di combattere per l’uguaglianza. Dobbiamo continuare, senza frontiere, quella sua marcia per i diritti e la libertà", concludono i parlamentari. (Rin)