Regno Unito: da oggi consigli municipali potranno chiudere negozi o cancellare eventi

- A partire dalla giornata di oggi, i consigli municipali in Inghilterra avranno nuovi poteri nel chiudere negozi o cancellare eventi pubblici, al fine di prevenire la necessità di attuare misure più drastiche per contenere il contagio da coronavirus. Come ha annunciato il premier britannico Boris Johnson, le autorità locali avranno un controllo più saldo nell'ambito dei piani governartivi che consentano una riapertura più sicura delle attività commerciali nel paese e il ritorno alla normalità dopo l'epidemia di Covid-19. (Rel)