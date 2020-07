Latina: carabinieri subacquei recuperano tre anfore nei fondali del Circeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre anfore di epoca romana, risalenti al primo secolo dopo Cristo, adagiate a sei metri di profondità sui fondali di San Felice Circeo in provincia di Latina, sono state recuperate dal nucleo subacquei dei carabinieri. A disporre il recupero in un’area non distante dal porto era stata nei giorni scorsi la soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per le province di frosinone, latina e rieti. Le tre anfore mancanti del collo, risalente all’ultimo secolo avanti Cristo e al primo dopo Cristo sono state affidate al delegato alla cultura del comune di San Felice Circeo. (Rer)