Autostrade: M5s sul Blog, troppe chiacchiere, Benetton non prenderanno un euro

- La conclusione della vicenda Autostrade è fin troppo chiara: i Benetton sono fuori dai giochi e non prenderanno nemmeno un centesimo di soldi pubblici, mentre lo Stato, che entra con Cassa depositi e prestiti, diventa non solo gestore ma anche proprietario. È quanto si legge in un post sul Blog delle Stelle. “Eppure in queste ultime ore sulla questione abbiamo sentito e letto di tutto: opposizioni e giornali sembrano impegnatissimi a costruire un'altra verità per sminuire un grande successo di questo governo e del Movimento 5 Stelle, unica forza politica che da sempre si batte per estromettere i Benetton dalla gestione delle nostre strade dopo il tragico crollo del Ponte Morandi”, si legge nel post, in cui le critiche da parte di esponenti dell’opposizione a riguardo vengono definite “fastidiose e irrispettose delle vittime del Ponte Morandi e delle loro famiglie”. Si tratta, si legge nel Blog, di uno dei tanti modi per gettare fumo negli occhi ai cittadini. Dal crollo del Ponte ad oggi, prosegue il post, il titolo di Aspi ha perso circa il 60 per cento, e lunedì era caduto del 15 per cento dopo l’intervista del premier Conte al “Fatto Quotidiano”, mentre solo dopo l’accordo in Consiglio dei ministri ha recuperato il 25 per cento. (segue) (Rin)