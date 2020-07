Autostrade: M5s sul Blog, troppe chiacchiere, Benetton non prenderanno un euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La verità è sotto gli occhi di tutti. Il primo passo per la nascita delle nuove Autostrade è l'ingresso nella società di Cdp attraverso un aumento di capitale dedicato: in pratica la inietterà almeno tre miliardi per entrare in possesso del 33 per cento; Atlantia venderà invece il 22 per cento a uno o più investitori istituzionali che saranno indicati dalla stessa Cassa, che pagheranno quindi Atlantia ma il cui incasso non potrà essere destinato alla distribuzione di dividendi”, si legge nel post. Al termine del processo, prosegue il post, gli investitori avranno il mano il 55 per cento e ai Benetton andrà una quota pari a 11 punti percentuali, che potrà essere tenuta o venduta: in quel caso incasserebbero dei soldi ma non dallo Stato, a cui invece andranno i 3,4 miliardi che Atlantia deve pagare a titolo di risarcimento danni. “Basta con le chiacchiere, non è possibile che per raccattare un po’ di consenso si possa passare sopra tutto e tutti: abbiamo combattuto per portare giustizia alle famiglie delle vittime e a tutti i cittadini”, si legge nella pubblicazione. (Rin)