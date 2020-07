Roma: Gasparri, Zingaretti e Raggi alleati per l’occupazione di poltrone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Si profila all’orizzonte della politica romana un nuovo, scellerato inciucio firmato Pd e M5S. Riguarda la nomina al vertice dell’Ente Eur e segue alla lettera la logica del manuale Cencelli che tanto fu vituperata dai grillini della prima ora. Alla presidenza dell’Ente resterebbe Alberto Sasso, di stretta osservanza pentastellata; per il posto di Amministratore delegato, invece, sarebbe stato individuato un fedelissimo di Zingaretti, Antonio Rosati, che, guarda caso, è coinvolto nell’indagine aperta dalla Corte dei Conti per l’acquisto del Palazzo della Provincia. Novanta milioni di euro pubblici, per i quali la giustizia contabile ha chiamato in causa Raggi, Zingaretti e altri esponenti del Pd e del M5S”. Lo scrive in una nota il senatore Maurizio Gasparri, commissario di Forza Italia a Roma. “Lo spettacolo offerto dai due partiti che amministrano la Regione e il Comune - prosegue - è indecoroso e offende tutti i cittadini romani che, in buona fede, avevano dato fiducia a chi gridava di voler aprire il palazzo come una scatola di tonno per ridare trasparenza e dignità alla politica. Il Pd e il M5S hanno fatto precipitare la politica nel baratro del fallimento e delle più abiette spartizioni di potere, utilizzando il medesimo costume che ha segnato gli anni bui della nostra storia. La Raggi e Zingaretti pensano di poter stringere indisturbati alleanze per interessi di bottega e agiscono con la spavalderia di chi pensa che tutto gli sia consentito. Non è così. Stiamo vivendo uno scandalo che viene consumato sotto gli occhi di tutti e che Forza Italia denuncerà agli elettori in tutte le sedi istituzionali. Non è più tollerabile gestire la cosa pubblica pensando unicamente a interessi di bottega, chiamando amici e sodali a occupare poltrone per soddisfare smanie di potere, lasciando la città priva di una guida affidabile e capace. È un sistema che abbiamo combattuto, che continueremo a combattere e che oggi, vede protagonista la coppia Zingaretti e Raggi, unita tragicamente dal solo interesse di salvare il salvabile prima che la barca affondi. Se ne devono andare”, conclude Gasparri. (Com)